Le risque de propagation du coronavirus est "sans aucun doute" accru par les manifestations, estime Londres

Les manifestations contre le racisme auxquelles ont participé samedi des milliers de personnes à Londres et dans d'autres villes du Royaume-Uni menacent "sans aucun doute" de favoriser la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré le secrétaire d'Etat britannique à la Santé, dimanche 7 juin. Le Royaume-Uni a dépassé vendredi le seuil des 40 000 morts dans cette épidémie et le coronavirus semble accélérer légèrement sa propagation, selon une étude menée par les autorités de santé anglaises (PHE England) et des chercheurs de l'université de Cambridge.

Alors qu'il était invité sur l'antenne de la chaîne Sky News (en anglais), Matt Hancock a été prié de dire si ces manifestations rendaient plus probable une augmentation du nombre de cas de Covid-19. "C'est sans aucun doute un risque", a-t-il convenu. Matt Hancock a précisé qu'il soutenait "très fortement les arguments défendus par ceux qui manifestent" mais il a rappelé que le virus ne faisait "pas de discrimination" et que "les grands rassemblements sont temporairement contraires aux règles précisément parce que cela accroît le risque de propagation du virus".

Ne diffusez pas ce virus qui a déjà fait tant de dégâts et nous commençons à être sous contrôle.Matt Hancock, ministre de la Santé britanniquesur la chaîne Sky News

Ce n'est pas la première fois que le ministre met en garde les manifestants. Avant le week-end, déjà, il avait déjà demandé aux britanniques de ne pas participer "à de grands rassemblements, dont des manifestations, de plus de six personnes", limite fixée pour les regroupements à l'extérieur pendant le confinement. Le ministre de l'Intérieur, Priti Patel, avait également demandé aux Britanniques de ne pas manifester – "Nous devons accorder la priorité à la santé publique en ce moment particulier".

Après avoir réclamé – et obtenu – le port obligatoire du masque dans les transports, le maire de Londres Sadiq Khan avait indiqué qu'il ne participerait pas aux rassemblements prévus dans sa ville en raison du contexte sanitaire. Tout en défendant la cause des manifestations, il avait en effet rappelé (en anglais) que le pays se trouvait "au milieu d'une pandémie mondiale" et que tout le monde devait respecter les règles de distanciation physique.

LONDON: lockdown has not been lifted. The virus is still out there.



I know it's tough, but please keep following the rules:



⚠️ Stay at home as much as possible and avoid public transport



⚠️ Keep a social distance when out, and where that's difficult wear a face covering pic.twitter.com/KJWbqimTxo