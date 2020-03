Le journal des Outre-mers. La France d'outre-mer à l'heure du confinement et de la lutte contre le Covid-19

En Guyane, des voitures sono diffusent des messages de prévention contre le coronavirus. À Mayotte, la colère et l’inquiétude des policiers face à l’épidémie et un drive de fruits et légumes en Martinique pour protéger clients et agriculteurs.