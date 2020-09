Le coût des tests PCR est-il justifié : Olivier Véran, répond

"En France, nous avons fait le choix de prendre en charge totalement, sans avance de frais, la totalité des tests PCR qui sont proposés aux Français (…) Nous sommes l’un des seuls pays à [les] prendre en charge à 100%". Invité sur le plateau de France 2, jeudi 17 septembre, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran est revenu sur les grandes dépenses de l’Etat pour garantir des tests gratuits et rapides aux Français. D’autant que le dispositif n’a cessé de croître ces dernières semaines pour répondre à la nécessité grandissante de tester la population : "Il a fallu équiper notre pays à vitesse grand V" a rappelé le ministre, avant de souligner que "100 000 tests étaient réalisés avant l’été, et cette semaine 1 200 000 tests. Le coût des équipements PCR doit être pris en charge par l’Etat sinon nous ne pouvons pas demander aux laboratoires de faire davantage d’efforts".

Priorité : des résultats plus rapides

"Nous travaillons avec les laboratoires qui sont très mobilisés, tout cela à un coût, nous payons au juste prix" a souligné le ministre qui a ensuite insisté sur la nécessité d’une plus grande réactivité dans le délai d’obtention des résultats des tests, afin de justifier les dépenses de l’Etat. Olivier Véran a insisté sur sa priorité : plus de réactivité, et une plus grande priorisation des personnes à tester.