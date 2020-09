"Le coronavirus ne s’arrête pas à la porte de l’école !" : la multiplication des foyers de contamination dans les écoles et les universités préoccupe les professeurs

Selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, écoles et campus universitaires regroupent le tiers des nouveaux foyers signalés de contamination au coronavirus.

C'est une première place qui sème le trouble ces derniers jours parmi les enseignants. Dans son dernier bulletin Covid hebdomadaire, Santé publique France annonce que c'est désormais en milieu scolaire et universitaire qu'on compte le plus de foyers de contamination en cours d'investigation, devant les entreprises ou les établissements de santé.

32% des foyers de contamination

Avec 285 foyers de contamination au coronavirus Covid-19 en cours d'investigation, soit 32% du total, les milieux scolaires et universitaires se hissent pour la première fois tout en haut du classement. Une tendance contradictoire avec les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, selon lesquels il y a eu la semaine dernière moins d'établissements fermés pour cause de coronavirus que la semaine précédente. Dans l'entourage du ministre, on se dit d'ailleurs très surpris du constat fait par Santé publique France.

"C'est une source d'inquiétudes, indique Guislaine David, du SNUipp FSU, le syndicat du primaire, mais ce n'est pas une source d'étonnement. Cela fait plusieurs semaines que l'on dit que le virus ne s'arrête pas à la porte de l'école et qu'il y a bien des contaminations dans l'école, comme on ne ferme plus les classes."

On peut imaginer qu'il n'y a plus de contaminations dans les écoles, mais ce n'est pas comme cela que ça se passe : il ne suffit pas de casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre.Guislaine David, SNUipp FSUà franceinfo

Ces chiffres ne disent pourtant pas tout. D'abord parce qu'on ne connaît pas la répartition entre les écoles, collèges, lycées, d'une part, et les universités, d'autre part. Or, c'est surtout sur les campus que des établissements ferment à tour de bras pour cause de Covid-19. Enfin, malgré cette première place parmi les nouveaux foyers, les milieux scolaires et universitaires sont toujours jugés moins à risque par Santé publique France que les rassemblements privés ou les entreprises.