Le coronavirus, les embouteillages, les accents... : la revue de presse de France Télévisions

Une image et un titre résument l’activité économique du mercredi 22 juillet juillet : La Voix du Nord veut savoir comment on explique que les cas augmente dans le Nord ? Il n’y a pas que là. Le Télégramme s’inquiète "des îles face au rush…et au virus." Car en Bretagne, les îles font face à toujours plus d’afflux mais aussi à l'augmentation de cas de Covid-19. La Nouvelle République titre sur le calvaire des automobilistes avec les chantiers.

Des automobilistes qui peuvent polluer moins, L’Union a des conseils à donner pour rouler en polluant moins, ça passe notamment par l’électrique. Sud Ouest consacre sa Une aux minorités sonores avec Jean Castex en illustration. Cet accent qui est peu présent dans la politique comme dans les médias. L’accent marseillais aussi avec La Provence et un objectif : la ligue des champions pour l’OM.

