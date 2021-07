Landes : les vacances débutent sous la menace du variant Delta

Le variant Delta du coronavirus est majoritaire dans les Landes, alors que les réservations sont pleines pour les vacances. Sur le marché d'Hossegor (Nouvelle-Aquitaine), le masque est obligatoire. Dans les rues, il l'est uniquement le week-end. Ces mesures ne découragent pas les touristes qui affluent, "les touristes sont là pour profiter, on ne sent pas du tout les gens stressés", confie une vacancière.



Les restrictions maintenues ?

Cette marchande enregistre ses premières ventes, elle espère que les vacances scolaires redonneront "du dynamisme". Les restaurants constatent un bon début de saison malgré les restrictions sanitaires et ce loueur de vélo "ne pense pas" que le variant impactera sa saison. La préfecture des Landes doit annoncer mercredi 7 juillet si elle maintient ou non les restrictions sanitaires prises contre le variant Delta.