L’Académie de médecine recommande le port obligatoire du masque

L’Académie de médecine recommande d’instituer un port obligatoire du masque sans plus attendre, dès que tous les Français sortent de chez eux. Pour elle, il y a urgence : attendre le déconfinement pour instituer cette mesure, c’est prendre le risque qu’il y ait de nouveaux cas et de nouvelles hospitalisations. Pour le président de l’Académie de médecine et ancien ministre de la Santé Jean-François Mattei, instaurer le port du masque, c’est se protéger et protéger les autres.

La décision du gouvernement se fait attendre

"Nous n’avons pas de traitement efficace et de vaccin contre cette maladie. Le seul moyen de lutte contre le virus est d’empêcher sa transmission de personne à personne. Or quand vous allez faire vos courses, dans le magasin, que vous le vouliez ou non, la distance d’un mètre n’est pas toujours respectée", fait-il remarquer. Le gouvernement n’a toujours pas tranché sur sa doctrine, mais dimanche 19 avril, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé que le masque pourrait être obligatoire à partir du 11 mai dans les transports en commun, insuffisant pour l’Académie. 17 millions de masques grand public seront bientôt produits chaque semaine en France. En attendant, l’Académie rappelle qu’il est possible d’en confectionner à la maison.

Le JT

Les autres sujets du JT