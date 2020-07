Laboratoires : un vaccin à tout prix

C’est une course contre-la-montre à travers le monde pour trouver un vaccin efficace contre le Covid-19. C’est une course scientifique, financière et politique qui se joue aussi à coup d’annonces. Le Britannique AstraZeneca et l’Américain Moderna sont les laboratoires les plus en avance : comment font-ils pour aller aussi vite ?

Les deux sociétés en tête de course ont pu accélérer toutes ces étapes

Mettre au point un vaccin, en principe ça prend du temps. Il faut d’abord faire des tests en laboratoire et sur des animaux, puis sur des humains. Particulièrement complexe, la phase 3 sur des grands échantillons pour vérifier l’efficacité du vaccin. Grâce à leurs moyens, les deux sociétés en tête de course ont pu accélérer toutes ces étapes. Mais selon Frédéric Tangy, un expert, mieux vaut rester prudent : "Les technologies utilisées pour faire ces vaccins sont des technologies nouvelles, jamais utilisées chez l’homme pour faire des vaccins."

