La revue de presse régionale du jeudi 20 août

Une question à la Une du Journal de l'île de la Réunion : "Faut-il rendre les masques gratuits ?". L'achat de masques représente souvent un budget lourd pour les familles modestes. "Vendanger sans créer de clusters", titre de son côté L'Union. Il existe un guide de préconisations sanitaires, mais chaque employeur est libre d'évaluer sa capacité à se conformer aux mesures proposées. On en vient également à l'une des conséquences inattendues de cette crise du Covid-19, avec des "particuliers qui louent de plus en plus souvent leurs piscines". La location, notamment en Alsace, est en plein essor, stimulée par l'après-confinement et les fortes chaleurs que la France a connues il y a plusieurs jours.

Quand les locations Airbnb "virent au cauchemar"

Dans le reste de la presse quotidienne régionale, l'Indépendant évoque les médecins des Pyrénées-Orientales, "en ordre de bataille". La rentrée s'annonce tendue et la coopération entre les hôpitaux et les médecins libéraux se réorganise. Le quotidien met également en avant une campagne de publicité vis-à-vis de la chasse et de la pêche, dont l'égérie est une Pradéenne. À noter également ces "locations Airbnb qui virent au cauchemar". Le Bien Public s'intéresse au phénomène des appartements loués le temps d'une soirée pour faire la fête. Souvent, les propriétaires retrouvent leurs biens dans un état catastrophique.

Le JT

Les autres sujets du JT