La Réunion : les collégiens reprennent le chemin de l'école

Ambiance pesante devant les grilles du collège Dimitille à La Réunion lundi 18 mai : accueil à l'extérieur, prise de température, lavage des mains et distribution de masques. "Ça change de d'habitude. C'est le stress de reprendre", explique un collégien. "Avant, on était tous ensemble, on se disait bonjour, on se serrait la main. Maintenant, c'est bizarre de rester avec un masque", précise une autre collégienne.

Dispositif strict mis en place

Distance entre les élèves dans la cour et règles strictes avant l'entrée en classe. Le circuit pour rentrer dans la classe n'est pas encore rodé mais pas question de déroger au dispositif mis en place par la direction. "On donne des repères avec les marquages au sol. On va faire une démonstration avec l'infirmière sur le lavage des mains", précise Nadine Lamoly, principale du collège Dimitille. Dans ce collège, un élève sur cinq a repris le chemin de l'école.

