La Première ministre finlandaise s'excuse après une soirée en boîte de nuit alors qu'elle était cas contact au Covid-19

La Première ministre finlandaise fait face aux critiques après avoir passé une longue soirée en boîte de nuit le week-end du 4 décembre, alors qu'elle était cas contact au Covid-19.

Sanna Marin, une des plus jeunes dirigeantes dans le monde à 36 ans seulement, s'était déjà excusée lundi après qu'un magazine people a publié des photos d'elle dans une boîte de nuit d'Helsinki, quelques heures après le test positif de son ministre des Affaires étrangères Pekka Haavisto.

Selon la Première ministre, son entourage lui avait dans un premier temps affirmé que les directives relatives au Covid-19 en vigueur ne l'obligeaient pas à s'isoler, bien qu'elle ait été en contact avec une personne infectée.

Finland's 36-Year-Old Prime Minister Goes Clubbing 'til 4 AM Without Mask https://t.co/CrPpvZlvl4