Covid-19 : la justice suspend la réouverture de quatre musées à Perpignan, décidée par le maire en dépit des consignes sanitaires

Les musées de Perpignan (Pyrénées-Orientales) garderont portes closes. Le tribunal administratif de Montpellier (Hérault) a suspendu lundi 15 février les arrêtés du maire RN de la commune, Louis Aliot, qui avait décidé la réouverture de quatre musées municipaux, à l'encontre des directives sanitaires du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

S'appuyant sur le décret gouvernemental du 29 octobre 2020 ordonnant la fermeture au plan national des musées et lieux culturels, le juge a suspendu l'exécution des arrêtés pris le 8 février par le maire. Le maire de Perpignan "a méconnu les dispositions" de l'article 45 de ce décret en autorisant l'ouverture du musée des monnaies et médailles Joseph Puig, du muséum d'histoire naturelle, du musée Hyacinthe Rigaud et du musée de la Casa Pairal, a estimé le tribunal.

Les quatre musées concernés ferment dès ce soir, indique France 3 Occitanie.

Les circonstances "ne permettent pas à un maire de procéder lui-même à cette ouverture"

"Les circonstances invoquées par la commune, tirées de la mise en place de protocoles sanitaires particulièrement stricts diminuant ainsi fortement le risque de transmission du virus dans ces établissements ou d'une évolution favorable du contexte sanitaire, si elles sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par le Premier ministre sur la fermeture de ce type d'établissement, ne permettent pas à un maire de procéder lui-même à cette ouverture", détaille le tribunal.

"Nous regrettons cette décision qui éloignera encore un temps nos concitoyens durement éprouvés par cette crise sanitaire", a quant à lui réagi Louis Aliot sur Twitter.