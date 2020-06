L'OMS envoie une équipe en Chine pour déterminer l'origine du coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé espère ainsi "mieux combattre le virus".

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'apprête à envoyer une équipe en Chine en vue de déterminer l'origine du nouveau coronavirus, a annoncé lundi 29 juin son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nous pourrons mieux combattre le virus lorsque nous saurons tout sur le virus, y compris comment il a commencé. Nous enverrons une équipe la semaine prochaine en Chine pour nous préparer à cela et nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l'avenir pour nous préparer", a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse.

L'OMS redoute que le "pire" soit à venir

"Demain, six mois se seront écoulés depuis que l'OMS a reçu les premiers rapports concernant un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue en Chine", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Il y a six mois, aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer comment notre monde, et nos vies, seraient bouleversés par ce nouveau virus", a-t-il ajouté.

Six mois après, plus de 10 millions de cas ont été recensés, dont près de la moitié sont aujourd'hui considérés comme guéris. "Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c'est loin d'être fini", a prévenu le chef de l'OMS. Et face à un "monde divisé" et à "un manque d'unité nationale et de solidarité mondiale, (...) le pire est à venir", a-t-il averti.