L'Occitanie est-elle moins touchée que les autres régions par le coronavirus ?

L'hôpital Purpan de Toulouse (Haute-Garonne) est le plus grand de la région Occitanie. Comme partout en France, l'établissement accueille des malades du coronavirus Covid-19. Mais, à l'inverse d'autres régions comme le Grand Est ou l'Île-de-France, le CHU n'est pas débordé. Dans l'agglomération de Toulouse, deux tiers des lits de réanimation sont encore disponibles.

1 000 personnes hospitalisées

Pour éviter tout engorgement, les patients sont répartis entre les différents hôpitaux et cliniques. L'épidémie de Covid-19 est limitée dans la région Occitanie. Il y a un peu plus de 1 000 personnes hospitalisées contre quatre fois plus dans le Grand Est et dix fois plus en Île-de-France. Lors de la mise en place du confinement il y a trois semaines, moins de 200 personnes étaient hospitalisées. Une différence de taille par rapport à d'autres territoires.