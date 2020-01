L'association des Jeunes Chinois de France dénonce le "racisme ordinaire" lié à l'épidémie de Coronavirus

Invité sur franceinfo ce mardi, le cofondateur de l'association des Jeunes Chinois de France Rui Wang a lancé un appel contre "le racisme ordinaire" subi par la communauté asiatique en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

"On aimerait bien que les gens soient jugés et considérés comme des individus", a réagi sur franceinfo ce mardi Rui Wang, cofondateur de l’Association des Jeunes Chinois de France, face à la montée de remarques racistes visant la communauté asiatique, et particulièrement chinoise, en France. Un "racisme ordinaire" qui s'est intensifié avec l'épidémie du coronavirus selon Rui Wang.

Rui Wang a indiqué voir sur les réseaux sociaux des témoignages "de jeunes Asiatiques qui se plaignent d’avoir été l’objet de remarques, de blagues, de rejets" : "J’ai vu une caissière asiatique à Auchan qui a été un peu prise à partie parce que les clients ne voulaient pas d’elle, lui disaient "rentre chez-toi, garde ta maladie", a-t-il précisé.

On a l’impression que se moquer des Asiatiques, ça peut être gratuitRui Wang, cofondateur de l'association des Jeunes Chinois de Franceà franceinfo

"C’est banalisé, ça peut être une remarque par-ci ou par-là, qui peut parfois avoir des conséquences sur la vie de tous les jours, voire sur le parcours professionnel des uns et des autres", a-t-il dénoncé. Si "les dénonciations commencent à exister, ça reste insuffisant", selon le cofondateur de l'association des Jeunes Chinois de France.

Rui Wang a ainsi déploré un manque d'implication de la société et des institutions : "On laisse passer beaucoup de choses, ça peut être dans les écoles, dans les institutions, dans les entreprises. On a l’impression que se moquer des Asiatiques, ça peut être gratuit", a-t-il ajouté.