L'Assemblée nationale adopte le statut de "mort pour le service de la République"

Les députés ont adopté en première lecture, dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 mai, la création d'un statut de "mort pour le service de la République" pour les agents publics décédés "dans des circonstances exceptionnelles", en entamant l'examen d'une proposition de loi La République en Marche, qui entend consolider le modèle français de sécurité civile. Il concernera notamment les soignants décédés pendant la pandémie de Covid-19, à l'image du statut existant pour les forces de l'ordre ou les militaires.

Annoncée le 21 mai par Emmanuel Macron, cette mesure reprend un texte débattu il y a plus d'un an par les députés, et a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Elle crée également un statut de "pupilles de la République" et ouvre une batterie de droits pour les enfants des agents publics décédés en accomplissant des actes de bravoure ou dans des "situations exceptionnelles" ou présentant une dangerosité particulière.

Proposition de loi co-signée par plus de 500 députés

Présentée par le député LREM du Var, Fabien Matras, la proposition de loi co-signée par plus de 500 députés ouvre également de multiples pistes pour moderniser l'organisation du système de secours fondée sur le volontariat : renforcement de la mixité hommes-femmes, lutte contre les violences, contreparties financières...