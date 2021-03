Jordanie : une panne d'oxygène en réanimation provoque la mort de sept patients atteints du Covid-19

Quatre hommes et trois femmes, âgés de plus de 40 ans, sont morts à l'hôpital de Salt (Jordanie). "Après l'autopsie et des prélèvements dans les poumons des victimes, il y a des signes évidents indiquant que les décès ont été provoqués par un manque d'oxygène", a indiqué le directeur national de la médecine légale.