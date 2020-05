Italie : un passeport sanitaire pour l’île de Ventotene

L’île de Ventetone, située au large de la Campanie, a échappé à la vague épidémique de coronavirus qui a touché l'Italie. Ce qui l'a poussée à instaurer un passeport sanitaire pour les touristes. "La semaine précédant vos vacances sur cette île, vous devez avoir été testé négatif au Covid-19. Les habitants, qui ont été épargnés par le coronavirus, ne veulent pas être contaminés. Mais le tourisme doit tout de même reprendre, car c'est ce qui fait vivre l'économie", détaille le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis l'Italie samedi 23 mai.

"Le virus peut se propager avec plus de facilités"

Pour le médecin de l’île, la résistance au coronavirus reste bien fragile. "Il y a une inquiétude majeure, car comme dans tous les endroits isolés, le virus pourrait se propager très rapidement et avec plus de facilités", confie-t-il. Depuis le début du confinement, tous les échanges entre l’île et le continent avaient été stoppés.





