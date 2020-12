Ile-de-France : tests antigéniques gratuits dans certains centres commerciaux

Dans un centre commercial près de Roissy (Île-de-France), on vient faire son shopping, mais pas seulement : près de l'entrée, des tentes ont été installées pour permettre aux clients de se faire dépister au coronavirus gratuitement et rapidement, via des tests antigéniques. "Le fait qu'ils soient présents dans un centre commercial, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui", rapporte un client. Le côté rapide et sans file d'attente a séduit Zako Kizolokele : "J'étais partie faire des achats de Noël et je suis tombée dessus, il n'y a pas grand monde, autant le faire".





Huit centres commerciaux équipés de centre de dépistage

Le résultat est disponible en 15 minutes environ. Un système qui permet de mettre en place rapidement un dispositif d'isolement. "Les gens savent, peuvent en parler autour d'eux, et comme ça tout le monde fait un peu plus attention", explique Cyrielle Gounot, médecin généraliste. Huit autres centres commerciaux sont équipés de ce type de centres de dépistage.

