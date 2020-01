"Il y a un risque qu'il se propage davantage" : le virus de Wuhan inquiète

Au départ de Chine, certains voyageurs ont dû subir quelques contrôles. À Pékin, à la veille du grand chassé-croisé pour le Nouvel An, les masques sont omniprésents. Après avoir confirmé que le virus de Wuhan se transmettait d'homme à homme, les responsables chinois de la santé viennent d'annoncer que la situation pourrait s'aggraver. "Il n'est pas exclu que le virus puisse muter. Il y a donc un risque qu'il se propage davantage", a indiqué Li Bin, vice-ministre de la Commission nationale chinoise de la Santé.

Neuf morts

Ce coronavirus parti de la ville de Wuhan a déjà fait neuf morts en Chine et plus de 440 personnes ont été contaminées. Des cas ont également été décelés en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan et en Thaïlande. Un premier cas a été signalé mardi 21 janvier à Seattle, aux États-Unis. L'OMS a convoqué une réunion mercredi pour déterminer s'il faut déclarer une urgence de santé publique au niveau international.

