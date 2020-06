''Il vaut mieux que ce soit moi plutôt qu'un autre'' : malades du coronavirus après le premier tour des municipales, ils seront quand même assesseurs pour le second

À Saint-Égrève, dans l'Isère, deux candidats et assesseurs, tous deux malades du Covid-19 après le 15 mars, n'ont pas beaucoup hésité : ils seront derrière un bureau de vote dimanche pour le second tour des élections municipales.

Dans certaines communes, le premier tour des élections municipales a sans doute propagé le coronavirus Covid-19 à des électeurs, et encore plus à des assesseurs, présents dans les bureaux de vote tout au long de la journée. Comment, dès lors, préparer le second tour dans ces communes ?

À Saint-Égrève, dans l'Isère, deux candidats et assesseurs, tous deux malades du Covid-19 après le 15 mars, n'ont pas eu beaucoup d'hésitations. Comme il était le plus jeune assesseur, Fabien avait alors accepté les tâches les plus délicates, comme nettoyer les stylos ou encore les rideaux de l'isoloir touchés par les électeurs. Résultat, il contracte le coronavirus six jours plus tard, et après une semaine en réanimation, il n'est encore pas complètement remis.

Mes poumons ont été beaucoup dégradés et je n'ai pas encore tout récupéré, mais les autres symptômes sont revenus à la normale.Fabienà franceinfo

Sera-t-il, alors, assesseur dimanche ? La réponse fuse : ''J'ai été contaminé et je suis quasiment certain d'être immunisé. Donc il vaut mieux que ce soit moi plutôt qu'un autre. Alors bien sûr que je suis volontaire et je le serai toute la journée.''

La mairie a eu du mal à trouver des volontaires

Fabien sera intraitable sur les règles sanitaires. Avec ses collègues, il croisera sans doute Sylvie, candidate sur la liste adverse, elle aussi malade après le premier tour, mais tout aussi volontaire pour le second. ''Je serai même présidente de bureau de vote, indique-t-elle. Je me dis que je fais partie des personnes qui craignent désormais le moins. Et il y beaucoup besoin de monde : la mairie a eu du mal à recruter des personnes dans chaque groupe politique."

Dimanche, les deux listes ont prévu de se retrouver pour fêter la victoire ou la défaite. Sans embrassades et dans le respect des gestes barrières.