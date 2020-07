Hôpital : accord avec les syndicats sur la revalorisation des salaires

Sept semaines de négociations au Ségur de la Santé et un projet d'accord désormais validé par une majorité de syndicats. Sur la table : 7,5 milliards d'euros. Les syndicats obtiennent une revalorisation des salaires avec une augmentation de 183 euros nets par mois en deux temps : 91,5 euros au 1er septembre 2020, l'autre moitié en mars 2021. Cette augmentation est en-dessous des 300 euros nets réclamés avant le Ségur.

Tous les syndicats ne sont pas totalement satisfaits

Mais cette augmentation représente une avancée notoire selon l'Unsa, signataire de l'accord. En plus de l'augmentation des salaires, il y a aussi une revalorisation des grilles salariales pour les soignants et les personnels médico-techniques. Des infirmières spécialisées estiment elles que les syndicats n'auraient pas dû signer. "Ils demandaient 300 à 400 euros d'augmentation initialement. Et là, 180 euros qui sont acceptés rapidement. Il y a quelque chose derrière qui a dû être négocié", constate l'une d'entre elles.

