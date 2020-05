Hauts-de-Seine : des tests sérologiques proposés à tous les employés d’une clinique

Clémence Benoit est infirmière. Elle a travaillé deux mois en zone Covid et vient faire un test sérologique pour s’assurer qu’elle n’a pas contracté le virus. Tout est organisé par sa clinique de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et c’est sa collègue qui réalise le test. "Pour pouvoir après me déplacer et rencontrer mes proches en toute sécurité, savoir si je l’ai eu et si je suis immunisée, ça peut changer la donne", explique-t-elle.

Des résultats parfois inattendus

Ce test sérologique détecte la présence d’anticorps dans le sang. S’il y en a, la personne a été infectée. 15 minutes plus tard, les résultats sont négatifs. Chaque jour, près de 20 salariés, tous volontaires, sont testés. Et il y a parfois des résultats inattendus. "Il y a des surprises dans les résultats parce qu’il y a parfois des personnes qui n’ont pas été en service Covid, qui n’ont pas eu spécialement de symptômes, et quand je leur ai fait le dépistage, elles étaient positives", précise la coordinatrice des soins, Hamony Pannier.

