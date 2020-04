Haut-Rhin : les obsèques bouleversées par le coronavirus

Un dernier adieu pour la famille du défunt. Depuis le début de l'épidémie, et malgré l'interdiction des messes avec la mise en place du confinement le 17 mars, certains prêtres continuent de venir en aides à leurs paroissiens. Dans le Haut-Rhin, l'un des départements les plus touchés par le coronavirus Covid-19, qui a emporté près de 18 000 personnes, selon les derniers chiffres officiels jeudi 16 avril, le père Marc Schmitt fait partie de ceux-là.

Des funérailles à huis clos sans les familles

Mais pour respecter les mesures barrières, certains enterrements doivent se faire à huis clos, sans les proches du défunt, mais avec les employés des pompes funèbres comme seuls personnes à l'office. "On ne sent pas l'émotion, on ne sent pas la personne face à soi. Cela se fait de façon plus virtuelle, c'est peut-être pour moi la partie la plus difficile. En tant que prêtre, on est aussi là pour accompagner les personnes", déplore le curé.

