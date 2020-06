Guyane : l'épidémie progresse

Un retraité guyanais atteint de la Covid-19 a été évacué en urgence via un vol militaire, spécialement affrété pour les cas les plus graves. Il se dirige vers la Martinique, pour désengorger les hôpitaux de Guyane. Une autre jeune femme de 25 ans et gravement atteinte a aussi été évacuée. "Nous sommes prudents et nous prenons l’épidémie avec le plus grand sérieux. Nous préparons l’ensemble des opérations pour faire que nos hôpitaux tiennent le choc de cette épidémie", indique Clara de Bort, de l’agence régionale de santé (ARS) de Guyane.

Plus de 1 700 cas testés positifs en Guyane

L’épidémie s’accélère partout en Guyane, où plus de 1 700 cas positifs ont été recensés. Les lits pourraient rapidement venir à manquer. "Nous savons très bien que nous n’avons pas les moyens humains ni matériels pour que cette organisation soit optimale", explique Olivier Monimonfoy, du centre hospitalier de Kourou (Guyane). Le foyer épidémique qui inquiète le plus les autorités restent Cayenne, une ville où le virus circule largement.

Le JT

Les autres sujets du JT