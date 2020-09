Guadeloupe : l'île sous le choc

"Les habitants sont conscients que la situation sanitaire est grave" avec un CHU au bord de la saturation, explique Paul-Luc Monnier, en direct depuis Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Malgré tout, la décision de s'en prendre aux bars et restaurants, dans un territoire très dépendant du tourisme, interroge. "Pour quelle raison les bars et les restaurants, et pas les cinémas, les théâtres, les musées ?", demande un client. "Il faut vivre avec ce virus", reconnaît une jeune femme, qui juge la situation "triste pour les commerçants". Les professionnels quant à eux s'inquiètent après une année "catastrophique".

L'incompréhension

Un homme dénonce des restrictions "complètement ridicules". "Tous les bars, tous les restaurants appliquent des mesures de précaution. Et quand on va sur les plages, ces derniers temps on a assisté à des rassemblements familiaux, amicaux, où il n' avait pas de distanciation, rien du tout", ajoute-t-il, amer. Les restrictions sont en place pour une durée minimale de 15 jours.

