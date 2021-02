Grand Est : le président de région veut "une stratégie" et "des moyens communs" avec l'Allemagne pour éviter de fermer la frontière

"Nous luttons contre" la fermeture totale des frontières, a déclaré jeudi 25 février sur France Inter, Jean Rottner, le président Les Républicains du Grand Est concernant les liens entre sa région et l'Allemagne. Jean Rottner s'est exprimé un peu avant l'annonce du gouvernement d'exiger un test PCR obligatoire en Moselle pour les déplacements transfrontaliers non professionnels à compter du 1er mars.

Jean Rottner salue un travail de long terme entre les deux pays et "une adaptation la plus réelle possible à la situation". "Nous avons mis les moyens via des tests communs, des partages d'informations, une stratégie face à ce virus qui est une stratégie assez nouvelle en Europe, puisqu'elle se fait entre nos différents pays", s'est-il félicité.

"C'est un espace de vie commun"

"Les liens entre les länder allemands sont très forts dans notre région, ils sont quotidiens, c'est un espace de vie commun que nous partageons. Nous nous connaissons parfaitement, nous avons des liens d'amitié, de confiance, de transparence et nous travaillons maintenant depuis plus d'un an ensemble", a-t-il ajouté. Des liens, qui selon lui, peuvent justifier le fait de ne pas fermer les frontières. "Je dois reconnaître le travail d'Emmanuel Macron et de Clément Beaune [secrétaire d'État chargé des Affaires européennes] vis-à-vis de leurs homologues allemands."