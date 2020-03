Grand-Est : des hôpitaux allemands prennent en charge des patients français

À bord d'un hélicoptère, sur le toit de l’hôpital de Mannheim, en Allemagne, un patient français de Colmar (Haut-Rhin), âgé de 64 ans, est pris en charge par le personnel soignant. Il est toujours placé en réanimation, dans un état stable. Une évacuation sanitaire à grande échelle puisque 49 lits ont été mis à disposition dans des hôpitaux allemands.



L'Allemagne dispose de 25 000 places de réanimation

31 patients ont déjà été transférés. "Quand nos voisins sont dans un moment de crise, on est contents de les aider, c'est dans l'esprit de la coopération européenne et c'est un acte d'humanité", explique Thomas Kirschning, un urgentiste allemand. Trois salles de réanimation sont prêtes pour accueillir des malades français Pour les hôpitaux du Grand-Est, cette aide est indispensable et devrait encore s'accentuer. L'Allemagne dispose de 25 000 places de réanimation, toutes équipées de respirateurs.

