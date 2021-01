Gironde : l’hôpital de Langon en grande difficulté

L’épidémie de coronavirus continue de frapper de plein fouet aux quatre coins de l’Hexagone. En Gironde, le virus se diffuse massivement. L’hôpital de Langon voit arriver de plus en plus de patients contaminés, les autres opérations sont parfois reportées. Le personnel soignant est lui aussi touché, l’établissement doit faire appel à de nouveaux soignants pour remplacer ceux qui ont contracté le virus.

Les variants ont-ils fait exploser le taux de positivité ?

Du côté du laboratoire de l’hôpital de Langon, les spécialistes font face à une énorme charge de travail. "On était à peu près entre 250 et 300 dossiers par jour, ça dépendait des journées. Il faut savoir que désormais, on a rajouté à ces 300 dossiers à peu près 300 dossiers Covid en plus tous les jours", confie le docteur David Girard, biologiste médical à l’hôpital de Langon. Le possible impact des variants du coronavirus qui arrivent en France est étudié de près. Depuis début janvier, la positivité des tests est passée de 2,8% à 11,3%.

