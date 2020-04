Gabriel Attal : malgré l’absence d’épreuves du bac, "On a pu maintenir la continuité pédagogique"

C’est le troisième dimanche de confinement pour les Français. Le coronavirus est un enjeu de santé mais aussi de société et d’économie qui implique des décisions politiques. Pour répondre aux interrogations des Français sur cette crise sans précédents, deux invités en duplex : Gabriel Attal, secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Jeunesse, et Boris Vallaud, porte-parole du Parti Socialiste.