François Hollande, invité du 20 Heures : "Fournir des ordinateurs, mais pas de masques à l’école ? Tout cela n’a pas de sens"

Thomas Sotto a reçu dimanche 30 août François Hollande. Plan de relance, mesures sanitaires, dispositif de chômage partiel, le gouvernement a-t-il pris la mesure de la crise ? "Je pense que les mesures qui ont été prises pour amortir le choc de la crise (…) étaient les bonnes réponses, mais c’est maintenant que les choses risquent de se dégrader très sérieusement", affirme l’ancien président de la République. "Nous allons connaître des progressions et des taux de chômage comme jamais nous n’en avons connues dans notre histoire récente", estime-t-il.

"Il va falloir vivre masqué"

Au sujet de l’importance des contraintes sanitaires, François Hollande déclare que "le masque est aujourd’hui la réponse". "Si on veut vivre à peu près normalement, il va falloir vivre masqué et ça pendant plusieurs mois", affirme l’ancien président. Alors que Jean-Michel Blanquer a confirmé que le masque serait bien aux frais des familles en vue de la rentrée scolaire, François Hollande considère que s’il est obligatoire partout, "il doit être dans l’enseignement public comme privé gratuit pour tous". "On fournirait des ordinateurs, mais pas de masques ? Tout cela n’a pas de sens", ajoute-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT