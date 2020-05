franceinfo junior. Le coronavirus est-il présent dans tous les pays du monde ?

Un virus du type Covid-19 au microscope électronique. Photo d'illustration. (HANDOUT / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AN)

Où en est l'épidémie de coronavirus sur la planète ? Pourquoi certains pays sont plus touchés que d'autres ? franceinfo junior va nous permettre de faire un tour du monde de la situation sanitaire, avec les questions des enfants et les réponses de notre invitée, docteur Rosamund Lewis, médecin spécialiste en santé publique au programme des urgences à l’Organisation mondiale de la santé.

Pour la première question, c'est Emile, depuis la Belgique, qui prend la parole : "Comment ça se fait que le coronavirus il y en a beaucoup dans des pays et il n'y en a pas beaucoup dans d'autres pays ?" La spécialiste lui explique : "Aujourd'hui c'est plutôt les Amériques, l'Amérique du nord, l'Amérique du sud... La pandémie est déjà passée par l'Europe, il y a encore des cas mais le gros de la situation est passé. Maintenant on va s'inquiéter pour les pays en Afrique par exemple parce que ça passe de continent en continent." Adam, 7 ans et demi, depuis Londres, se demande : "Combien de pays ne sont pas touchés par le coronavirus ?" Réponse de l'invitée du jour : "Je pense que quasiment tous les pays ont été touchés". Elle explique que certains ont néanmoins eu peu de cas. Dihya, elle, s'intéresse à la situation en Chine, pays où a commencé l'épidémie. Sur cette page, réécoutez en entier les questions des enfants et les réponses de l'invitée franceinfo junior du jour.