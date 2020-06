franceinfo junior. C'est quoi l'hydroxychloroquine ?

Une boite de Plaquenil avec de l'hydroxychloroquine. Photo d'illustration. (XINHUA)

Elle est synonyme d'espoirs, de polémiques et aussi de rumeurs : on parle de l'hydroxychloroquine dans franceinfo junior. Un sujet qui fait l'actualité et dont Jeanne et Noé ont beaucoup entendu parler. Les deux apprentis journalistes posent luers questions à Solenne Le Hen, spécialiste santé à la rédaction de franceinfo.

Noé pose la première question au micro : "Est-ce que la chloroquine serait efficace contre le coronavirus ?" La journaliste Solenne Le Henn lui explique : "en fait, on parle plutôt d'une molécule qui n'est pas la chloroquine mais qui est proche de la chloroquine : elle s'appelle l'hydroxychloroquine. Elle est testée un peu partout dans le monde sur des malades contre le Covid-19." Au total, 200 essais sont menés dans des pays différents pour la tester. "Parmi tous ces essais, ceux qui sont le plus rigoureux, qui suivent les règles scientifiques très stricts, parmi ceux-là, aucun pour le moment ne dit que l'hydroxychloroquine peut guérir le coronavirus, que ce médicament est très efficace... mais ce n'est pas fini, les 200 essais ne sont pas tous terminés, donc les scientifiques, les médecins attendent que tous les résultats soient donnés partout dans le monde pour donner un avis définitif." Sur cette page, vous pouvez réécouter toutes ses réponses aux questions des enfants dans l'émission franceinfo junior du jour.