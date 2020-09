Foot et Covid : "Le huis-clos nous permet de communiquer un peu plus sur le terrain"

Avant un nouveau match à huis-clos contre la Croatie mardi 8 septembre, les joueurs de l'équipe de France de football partagent leur vision de ces rencontres sans spectateurs. Le huis-clos, sans bruit des supporters, permet selon eux une meilleure communication.

La France affronte la Croatie mardi 8 septembre, au stade de France, pour le deuxième match des Bleus dans la Ligue des nations de football, après une victoire face à la Suède samedi. Les Français ne pourront pas compter sur leurs supporters : une nouvelle fois le match se jouera à huis-clos à cause du coronavirus. Une première dans l'histoire de l'équipe de France à domicile.

"Habituellement, il est plus difficile de se parler"

Bien sûr, aucun joueur ne dira qu'il préfère jouer sans spectateurs, mais le huis-clos présente quelques avantages. Il y a moins de bruit, comme l'expliquait le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris samedi après la victoire 1-0 contre la Suède : "Le huis-clos nous permet de communiquer un peu plus sur le terrain, c'est une chose appréciable quand on peut se dire les choses. Habituellement, il est quand même plus difficile de se parler."

La preuve, samedi soir dans l'aréna de Solna, on entendait pendant le match les directives du gardien des Bleus résonner. "C'est quelqu'un qui nous guide au quotidien et ça fait du bien d'avoir de la parole derrière soi pour guider une défense et une équipe", explique le latéral droit français Léo Dubois.

On s'aide avec la parole et là on entend tout. Mais on préfère quand il y a des supportersAntoine Griezmann

Cette situation, Didier Deschamps ne l'avait jamais connue avant samedi, lui qui est généralement obligé de s'égosiller pour se faire entendre. Là, le sélectionneur des Bleus doit plutôt faire attention à ne pas trop crier sur le bord du terrain. "Je fais en sorte d'être naturel, même si je sais que tout ce que je dis, on va l'entendre. Mais je ne vais pas m'interdire de parler. Quand j'ai quelque chose à dire, je me lève, je leur dis mais je sais que tout le monde entend."