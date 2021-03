Finistère : pourquoi le taux d'incidence du Covid-19 est-il si faible ?

Depuis un an, Stéphane Berger, infirmier, compte les cas de coronavirus sur les doigts d'une main. À la campagne ou dans le centre-ville, cela tient peut-être à leur discipline. Cette semaine, le Finistère comptait 56 cas positifs pour 100 000 habitants, quatre fois moins que la moyenne nationale, note France 2, dimanche 7 mars. Pourtant, tous les Bretons ne sont pas cloîtrés chez eux Et si la mer protégeait du virus ? Les habitants y vont de leur hypothèse : "On est à la pointe, entouré de mer, il y a beaucoup de vent", "l'iode pousse le virus loin."



"On apprend de leurs erreurs "



Erwan L'her, chef du service de réanimation de l'hôpital de Brest en est persuadé, le fait que les vagues épidémiques soient venues à l'Est a permis au Finistère de gagner du temps : "On a le temps de voir venir, de profiter des erreurs des uns et autres, on apprend de leurs erreurs et on espère que grâce à ça on a pu mieux faire." Dans le Finistère, 6 % de la population a reçu une première injection, soit un point de plus que la moyenne nationale.

