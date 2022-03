Fin du masque en entreprise : "Il ne faudrait pas qu'on revienne au 'stop and go', si on l'enlève, c'est pour longtemps", plaide la CPME

"Si on enlève le masque, on espère que c'est pour longtemps, voire définitivement", plaide sur franceinfo, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris Ile-de-France (Confédération des petites et moyennes entreprises), dimanche 13 mars. L'obligation du port du masque dans les écoles, les commerces ou en entreprise sera levée lundi. "Il ne faudrait pas qu'on revienne au 'stop and go'", ajoute-t-il.

franceinfo : La fin du port du masque, vous l'attendiez ?

Bernard Cohen-Haddad : C'est une bonne nouvelle, pourvu que ça dure. Il ne faudrait pas qu'on revienne à des politiques de "stop and go", donc si on enlève le masque, on espère que c'est pour longtemps, voire définitivement. C'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, pour nos salariés et aussi pour les consommateurs parce qu'aujourd'hui, dans certains endroits on doit le porter, y compris avec le pass, ce n'est pas toujours très clair. Donc, on tourne la page de cette histoire pour en ouvrir une autre. On espère que ça nous mènera au moins jusqu'à la fin de l'année.

Il reste des gardes-fou ?

Les bonnes pratiques que nous avons apprises, y compris se laver les mains, y compris l'aération des locaux, voire laisser les plexiglass dans certains, ça ne coûte pas cher puisqu'on les a déjà payés.

Il faut faire en sorte de maintenir, quand c'est possible, le télétravail qui fait partie aujourd'hui d'une réalité du monde du travail. Bernard Cohen-Haddad à franceinfo

Mais on a besoin de revenir à une vie beaucoup plus normale, beaucoup plus conviviale. C'est le monde de l'entreprise, c'est le monde aussi des échanges et de l'achat.

Les entreprises peuvent maintenir l'obligation du port du masque dans leur règlement intérieur. Beaucoup vont le faire ?

Beaucoup d'entrepreneurs et de salariés ont envie de tourner cette page. Cependant, faisons attention pour notre santé, celle de notre famille et celle de nos collaborateurs. Je crois qu'il faut que ceux et celles qui ont quelques craintes puissent porter le masque.