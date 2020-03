Face à l'épidémie de coronavirus, la frontière franco-allemande partiellement fermée

"C'était en vigueur dans les faits et depuis quelques minutes, c'est officiel. C'est exceptionnel", commente lundi matin Laurent Desbonnets, correspondant de France Télévisions à Berlin. La frontière entre l'Allemagne et la France est partiellement fermée pour une durée illimitée à partir de lundi 16 mars.



Prise de température

"Avec des contrôles très très renforcés. C'est prise de température systématique à chaque point de passage. Ne passeront que les travailleurs frontaliers, qui sont très fortement encouragés à rester chez eux et les transports de marchandises. Pour les autres, c'est passage interdit", rapporte Laurent Desbonnets. L'idée, c'est de dissuader tout déplacement et de faire en sorte que les gens ne passent pas la frontière juste pour faire leurs courses. Une décision inédite qui a été prise en concertation entre les deux gouvernements de l'Allemagne et de la France.

