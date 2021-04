F1 : le Grand Prix du Canada 2021 annulé et remplacé par la Turquie

C'était dans les tuyaux depuis quelques temps mais c'est désormais officiel. Le Grand Prix du Canada de F1, prévu le 13 juin à Montréal, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus et remplacé par le Grand Prix de Turquie.

"Bien qu'il soit décevant de ne pas pouvoir être au Canada cette saison, nous sommes ravis de confirmer que la Turquie accueillera un Grand Prix en 2021 après une course incroyable la saison dernière", a déclaré dans un communiqué Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13



We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci