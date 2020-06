"Excitant", "irréel", "complètement bluffé"... L'impressionnant démontage de l'échafaudage de Notre-Dame a commencé sous les yeux des passants

De nombreux passants sont venus assister, lundi 8 juin, à l'une des étapes les plus cruciales du chantier de rénovation, plus d'un an après l'incendie qui a détruit la flèche de la cathédrale.

Le démontage de l'échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris a commencé lundi 8 juin, sous l'oeil médusé des passants. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)