Eurozapping : début du déconfinement en Norvège, Pologne et Autriche

La Norvège commence à rouvrir ses crèches. Impatients après un mois de fermeture, les petits Norvégiens retrouvent leurs camarades à la crèche. Lavage de mains obligatoire et pas question de se contaminer avec les jouets qui sont rangés et stockés dans des boîtes. Ils seront lavés chaque soir.

En Pologne, les parcs et jardins sont de nouveau accessibles. C'est la fin du printemps confiné et le retour des promenades à vélo et des balades en famille avec la découverte du ciel bleu pour les nouveaux-nés.

Reprise du foot en Autriche

Les joueurs de foot autrichiens retournent à l'entraînement. La pelouse de Linz a eu le temps de reverdir et les joueurs de Lask n'ont pas pris un gramme. Pourtant depuis cinq semaines et demi, ils avaient raccroché les crampons. De quoi prendre du plaisir à la reprise.

En Italie, tout finit toujours en chanson. Des artistes n'ont plus de salles de concert, donc ils sont allés chercher le public sur les balcons en installant une scène au pied des immeubles.

