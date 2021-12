Eurotunnel : les restrictions de voyages assouplies pour les Britanniques transitant par la France pour regagner leur résidence européenne

Un assouplissement "pour les fêtes de fin d'année". La France allège les restrictions pour les Britanniques souhaitant transiter par l'Hexagone afin de regagner leur résidence européenne, ont annoncé le ministère de l'Intérieur et l'opérateur Eurotunnel, jeudi 30 décembre, alors que de nouvelles restrictions françaises liées au Covid-19 suscitent la confusion au Royaume-Uni.

Travel Update

Passengers travelling from the UK, with residency in other EU countries under the Withdrawal Agreement, can again transit through France to return home. Subject to their journey to UK being completed before 28 Dec 2021.

This comes into force immediately. pic.twitter.com/ntFHK4MRlO