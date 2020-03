Europe : un programme pour réintroduire les bisons

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À l'heure du déjeuner, ils sortent à la lisière de la forêt. Un troupeau de bisons d'Europe est en liberté à Maashorst, un site naturel des Pays-Bas, classé au réseau Natura 2000 par Bruxelles. Après avoir été menacés d'extinction, ils étaient à peine une cinquantaine il y a un siècle. Ces bovidés cohabitent désormais avec des chevaux sauvages et des taureaux. Dans cette réserve, le retour du bison façonne le paysage. Des bisons qui jouent aussi un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire sur ces 4 500 hectares de zone sauvage, car les vers et insectes présents vont nourrir les oiseaux et enrichir les sols.

"Ensauvager, ça permet à la nature de rejouer son rôle"

Pour ces défenseurs de la nature, qui parle même de "réensauvagement", l'objectif est tout simplement de changer notre regard. "Ensauvager, ça permet à la nature de rejouer son rôle", estime Frans Schepers, directeur de Rewilding Europe. Une démarche partagée par le gouvernement néerlandais, qui rachète des terrains aux fermiers pour agrandir ses réserves naturelles.

