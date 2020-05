Europe : Macron et Merkel proposent un plan de relance

Jusqu’ici les gouvernements avaient bien du mal à trouver des solutions communes mais, lundi 18 mai, le président Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont fait une proposition très ambitieuse : un plan de relance de 500 milliards d’euros. “Ce projet révolutionnaire passera par de la dette mutualisée à 27”, explique le journaliste.

100 milliards d’euros pour les plus sinistrés

“C'était encore un gros mot il y a un mois notamment pour les Allemands et les Pays-Bas qui ne voulaient pas payer pour les États qui ont moins bien géré la crise sanitaire. Pourtant, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé que l'Europe, via la Commission européenne, emprunte 100 milliards d'euros pour les redistribuer aux États, aux régions et aux secteurs les plus sinistrés par l’épidémie de Covid-19”, poursuit Valéry Lerouge.

