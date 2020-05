Eure : le comédien Francis Renaud a tourné un film au smartphone pendant le confinement

C’est en bord de Seine, à Vernon (Eure), que Francis Renaud tourne les dernières scènes de son film. Depuis la mi-mars, l’acteur confiné avec sa fille et son ex-compagne a commencé à tourner un long-métrage. Le point de départ : les menaces reçues par les soignants. "Ça m’a mis la rage. Je me suis dit qu’est-ce qu’on va faire pendant ces quelques jours de confinement, je vais prendre mon smartphone, je vais écrire une histoire dans ma tête et on va la filmer tous les jours", explique-t-il. Le titre lui est rapidement apparu : Première ligne.

Les acteurs enchaînent les scènes avec les moyens du bord

Chez eux, au supermarché ou en extérieur avec, à chaque fois, une attestation en poche, les trois acteurs ont enchaîné les scènes avec à chaque fois, les moyens du bord. Jennifer Miramont y joue une aide-soignante, métier qu’elle a pratiqué, mais sur le film, celle qui fut actrice dans sa jeunesse, est également assistante. Pour Eva Rose, 9 ans, en revanche, c’est une première. En six semaines, près de deux heures de rush ont été tournées. Le réalisateur espère en faire un film d’une heure et trente minutes environ. Il est à la recherche d’un producteur.

Le JT

Les autres sujets du JT