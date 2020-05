États-Unis : un couple de soignants devient le symbole du pays

Aux États-Unis aussi, le travail du personnel soignant est valorisé à sa juste valeur. Un cliché a fait le tour du pays. On y voit Mindy Brock et Ben Cayer, un couple d’infirmiers à l’hôpital de Tampa en Floride, en train de s’enlacer une dernière fois avant de retourner lutter en première ligne contre l’épidémie de coronavirus qui frappe fortement le pays. "Honnêtement, quand vous n’êtes pas sur place en train de vivre ces situations, c’est compliqué de faire comprendre aux autres les sentiments et le stress qu’on vit", raconte Mindy.



Un mariage annulé pour se concentrer sur les malades

Les soignants enchaînent les gardes à un rythme effréné et se retrouvent parfois forcés de mettre leur vie sociale entre parenthèses. "Repousser notre mariage, c’est vraiment rien à côté des gens qui perdent leur travail, qui perdent leur assurance santé et qui perdent leur vie. On réalise que ce n’est pas grand chose", estime Laura Wetherell, infirmière au Queen’s medical center de Honolulu à Hawaï, qui devait se marier avec Nicholas Laniauskas, lui aussi infirmier. Pour compenser, les invités du mariage ont organisé une réunion via un appel vidéo pour créer un instant de convivialité, même à distance.

