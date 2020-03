Etats-Unis : New-York bientôt en sommeil

C’est le cœur de la ville qui ne dort jamais. À Broadway, le quartier des théâtres et des comédies musicales, il n’y pas de notes de musique et de spectateurs : le rideau est tombé sur New-York. À Time Square les écrans ne font plus la fête. Il y a encore quelques passants et des New-yorkais venus voir leur ville méconnaissable. "C’est effrayant et inhabituelle de voir la ville comme ça, et on sait que ce n’est que le début", confie une New-yorkaise.



Rester chez soi n’est encore qu’une recommandation

En journée, New-York vit pour l’instant au ralenti. Rester chez soi n’est encore qu’une recommandation. Il n’y a pas d’embouteillages. Les restaurants et commerces sont fermés. Une famille française a passé des vacances particulières à New-York : "Tout ce qu’on avait prévu de faire, on ne l’a pas fait (…) on a voulu profiter de la liberté avant l’enfermement qui nous attend", explique une touriste française.