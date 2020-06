Etats-Unis : les théâtres de Broadway fermés au moins jusqu'en janvier 2021 à cause du coronavirus

Tous les théâtres offrent désormais des remboursements ou des échanges pour les billets achetés pour des représentations prévues avant le 3 janvier.

Il faudra attendre l'année prochaine pour entendre à nouveau Cabaret ou A Little Priest à New York City. Les portes des théâtres de Broadway fermées depuis mars pour cause de pandémie de Covid-19, resteront closes au moins jusqu'en janvier 2021, a indiqué lundi 29 juin l'association professionnelle The Broadway League.

Ils génèrent habituellement 33 millions de dollars chaque semaine

"L'alchimie par laquelle 1 000 personnes se retrouvent et forment un public qui nourrit chacun des artistes sera possible quand les théâtres pourront à nouveau être pleins en toute sécurité", a expliqué le président du conseil d'administration de la Broadway League. "La sécurité des artistes, de la production, des orchestres et du public est notre première priorité et nous ne retournerons sur scène que lorsque ce sera sûr. Une chose est certaine, lorsque nous reviendrons, nous serons plus forts et on aura plus que jamais besoin de nous".

Les théâtres de Broadway représentaient jusqu'à leur fermeture, le 12 mars, quelque 33 millions de dollars de recettes hebdomadaires. Les professionnels ne peuvent plus compter depuis des semaines que sur les allocations chômage. Jusque-là, certains espéraient encore une réouverture en septembre de ces théâtres qui attirent chaque année à New York des millions de touristes.