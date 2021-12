Etats-Unis : l'Agence américaine des médicaments autorise la pilule anti-Covid de Pfizer

La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Pfizer a été autorisée en urgence, mercredi 22 décembre, par l'Agence américaine des médicaments (FDA). C'est une étape importante dans la lutte contre la pandémie qui pourrait permettre à des millions de patients d'accéder à un traitement. "Cette autorisation fournit un nouvel outil pour combattre le Covid-19 à un moment crucial de la pandémie, où émergent de nouveaux variants", s'est félicitée une responsable de la FDA, Patrizia Cavazzoni, citée par un communiqué (lien en anglais). Elle pourra être administrée aux patients à haut risque âgés de plus de 12 ans, précise la FDA.

Le traitement "Paxlovid est disponible uniquement sur ordonnance et doit être initié dès que possible après le diagnostic de Covid-19 et dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes", précise l'Agence américaine des médicaments. Elle ajoute qu'il "n'est pas autorisé pour la prévention pré-exposition ou post-exposition au Covid-19" et "ne remplace pas la vaccination".