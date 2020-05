Etats-Unis : Donald Trump refuse de porter un masque devant les caméras lors d'une visite d'usine

Bas les masques. En pleine épidémie de Covid-19, le président américain Donald Trump a délibérément choisi d'apparaître sans protection respiratoire face aux caméras, jeudi 21 mai. Le dirigeant visitait l'usine Ford de Ypsilanti (Michigan), reconvertie en site de production de respirateurs et de matériel de protection. Le constructeur automobile applique pourtant une politique très stricte concernant le port du masque, y compris pour les visiteurs.

"J'en avais un juste avant. J'en portais un dans la zone située derrière", a déclaré Donald Trump aux journalistes. Mais "je ne voulais pas offrir à la presse ce plaisir de le voir", a-t-il poursuivi au milieu des représentants du groupe, tous équipés pour l'occasion. Interpellé à ce propos, le directeur exécutif de Ford Motor, Bill Ford, directeur exécutif de Ford Motor, s'est contenté de commenter : "C'est à lui de voir."

Après cet épisode, le constructeur automobile a tout de même confirmé que Donald Trump avait bien revêtu un masque lors de la visite privée d'une partie de l'usine. Le site TMZ (en anglais) a d'ailleurs obtenu une image du président américain protégé de la sorte. Mais "le président a ensuite enlevé son masque pour le reste de la visite", a ajouté le constructeur Ford. Partisan d'une reprise rapide de l'activité, Donald Trump veut éviter d'apparaître en public avec une protection, par crainte d'inquiéter davantage l'opinion en pleine épidémie de Covid-19.

La procureure générale du Michigan, la démocrate Dana Nessel, a ensuite indiqué qu'il y aurait une "discussion très sérieuse" avec Ford pour avoir laissé le président violer les consignes sanitaires du gouverneur de l'Etat sur l'obligation de porter un masque dans les lieux publics qui ne sont pas en plein air. "Ils connaissaient cette consigne et s'ils ont autorisé quelqu'un, même le président des Etats-Unis, à défier cette règle, je pense que cela a de sérieuses conséquences sanitaires potentielles sur leurs travailleurs", a poursuivi Dana Nessel sur la chaîne CNN (en anglais).

Donald Trump a ensuite réagi sur Twitter, en estimant que la procureure générale ne devait pas diriger "sa colère et sa stupidité" contre le constructeur. "Ce n'est pas leur faute et j'ai bien mis un masque", a-t-il estimé. "Pas étonnant que de nombreux constructeurs automobiles aient quitté le Michigan avant que j'arrive."

Do nothing A.G. of the Great State of Michigan, Dana Nessel, should not be taking her anger and stupidity out on Ford Motor - they might get upset with you and leave the state, like so many other companies have - until I came along and brought business back to Michigan. JOBS!