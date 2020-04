Espagne : la barre des 20 000 morts du coronavirus passée samedi

C'est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie. En Espagne, les autorités sanitaires ont déclaré samedi 18 avril que le cap des 20 000 décès liés à l'épidémie de coronavirus Covid-19 avait été dépassé dans le pays. "Malgré une baisse significative du nombre de morts par jour, voilà une semaine que ces chiffres stagnent complètement. Nous en sommes entre 500 et 600 décès quotidiens", explique en duplex de Barcelone (Espagne) la journaliste Élise Gazengel.

Un déconfinement loin d'être d'actualité

"Alors, évidemment, le pays réfléchit, comme ailleurs, à son déconfinement, mais rien n'a été annoncé pour le moment et ce sens. Officiellement, nous sommes toujours confinés jusqu'au 26 avril prochain, même si le chef du gouvernement espagnol a annoncé être convaincu de la nécessité d'un prolongement jusqu'au 10 mai. Et par ailleurs, il reçoit d'énormes pressions politiques, notamment pour lever certaines restrictions et permettre aux enfants d'enfin sortir", poursuit la journaliste.